Heidenheim bezieht zweites Trainingslager

Dreieinhalb Wochen vor der Premiere in der Fußball-Bundesliga hat Aufsteiger 1.

FC Heidenheim in Tirol ein weiteres Trainingslager bezogen. Am Dienstagmittag traf die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt in Mils ein, bis zum 1. August bereitet sich der Club in Österreich vor. Zuvor hatte der Club schon ein Trainingslager in Südtirol absolviert.

Am Mittwoch (18.00 Uhr) steht ein erstes Testspiel im Rahmen des Trainingslagers gegen den italienischen Erstligisten FC Empoli an. Am Samstag (16.00 Uhr) trifft der Bundesliga-Neuling auf Al-Ahli SFC aus der Saudi Pro League. Vor der Heimreise bestreitet das Team am Dienstag in einer Woche ein Freundschaftsspiel gegen Paphos FC aus Zypern.

Ernst wird es für den 1. FC Heidenheim in der ersten Runde des DFB-Pokals am 13. August beim Außenseiter Rostocker FC. Ihr erstes Bundesligaspiel bestreiten die Heidenheimer am Wochenende darauf beim VfL Wolfsburg.

(dpa)