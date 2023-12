Bundesliga

08.12.2023

Heidenheim empfängt Darmstadt zum Aufsteiger-Duell

Artikel anhören Shape

Der 1. FC Heidenheim will Mitaufsteiger SV Darmstadt 98 am Samstag auf Distanz halten. Trainer Frank Schmidt trifft an der Seitenlinie auf einen langjährigen Kumpel.

Mit zwei Punkten Vorsprung geht der 1. FC Heidenheim ins Aufsteiger-Duell der Fußball-Bundesliga mit dem SV Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der Club von der Ostalb liegt vor dem 14. Spieltag auf Tabellenplatz 14, der Gast aus Südhessen auf dem Relegationsrang 16. Beide Teams sind als krasse Außenseiter in die Saison gestartet und kämpfen ausschließlich um den Ligaverbleib. Er erwarte eine intensive Partie, sagte Heidenheims Trainer Frank Schmidt. Mit Darmstadts Coach Torsten Lieberknecht ist der 49-Jährige schon lange befreundet. Er habe sich gefreut, dass man gemeinsam aufgestiegen ist, sagte Schmidt vor dem besonderen Wiedersehen. Kader 1. FC Heidenheim

Spielplan 1. FC Heidenheim (dpa)

Themen folgen