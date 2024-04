Heidenheim gegen Leipzig: Klassenerhalt zum Greifen nah

Der 1.

FC Heidenheim möchte mit einem Sieg gegen den Champions-League-Kandidaten RB Leipzig dem Klassenerhalt einen großen und möglicherweise sogar vorentscheidenden Schritt näher kommen. Der Bundesliga-Aufsteiger trifft am Samstag (15.30 Uhr/Sky) daheim auf die Sachsen und darf in das Duell durchaus selbstbewusst gehen. Zuletzt blieb der FCH viermal nacheinander ungeschlagen und setzte sich im bislang letzten Heimspiel gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München mit 3:2 durch. Bei den Gastgebern fallen die verletzten Marnon Busch und Adrian Beck aus. Bei Leipzig wird Coach Marco Rose wegen einer Sperre nicht an der Seitenlinie stehen.

(dpa)