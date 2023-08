Heidenheim gewinnt Generalprobe gegen Hellas Verona

Der 1.

FC Heidenheim hat kurz vor seiner ersten Saison in der Fußball-Bundesliga noch mal sein Selbstvertrauen gestärkt. Der Aufsteiger von der Ostalb gewann am Samstag ein Testspiel gegen den italienischen Erstliga-Club Hellas Verona mit 3:2 (1:2). Kapitän Patrick Mainka (11. Minute), Stürmer Marvin Pieringer (49.) und Torjäger Tim Kleindienst (59.) trafen für das Team von Trainer Frank Schmidt. Die Tore für die Gäste erzielten Milan Djuric (4.) und Cyril Ngonge (25.).

Ihren Pflichtspiel-Auftakt in der neuen Saison bestreiten die Heidenheimer am Sonntag, 13. August. Dann steht die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal bei Oberligist Rostocker FC an. Zum Bundesliga-Auftakt gastieren die Schwaben am 19. August beim VfL Wolfsburg.

(dpa)