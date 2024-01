Heidenheim startet ohne Dinkci ins Training

An Neujahr bittet Trainer Frank Schmidt seine Heidenheimer wieder zum Mannschaftstraining. Ein wichtiger Offensivspieler fehlt zum Auftakt.

Ohne Eren Dinkci hat der 1. FC Heidenheim die Vorbereitung nach der kurzen Winterpause wieder aufgenommen. Der Offensivspieler fehlte erkrankt in der Einheit am Montag bei Wind und Regen, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte.

Beim 3:2 gegen den SC Freiburg vor Weihnachten hatte die Leihgabe von Werder Bremen noch getroffen. Dinkci ist mit sechs Treffern gemeinsam mit Tim Kleindienst bisher der erfolgreichste Heidenheimer Torschütze.

Am Dienstag reist der Bundesliga-Aufsteiger ins Trainingslager nach Spanien. Bis zum 9. Januar wird sich die Mannschaft von Schmidt in Algorfa auf den zweiten Saisonabschnitt vorbereiten. "Nachdem die Spieler in den letzten Tagen individuell schon ein straffes Lauf- und Kräftigungsprogramm absolviert haben, war es uns wichtig, dass wir vor dem Trainingslager noch eine gemeinsame Einheit auf dem Platz haben", sagte Trainer Frank Schmidt: "Die Pause war extrem kurz diesmal. Umso entscheidender wird es sein, jetzt schnell wieder in den Rhythmus zu finden."

Der Neuling überwintert mit 20 Punkten als Tabellenneunter und tritt zum Abschluss der Hinrunde am 13. Januar beim 1. FC Köln an.

(dpa)