Heidenheim tritt im Duell zweier formstarker Clubs an

Der formstarke Bundesliga-Aufsteiger 1.

FC Heidenheim tritt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SV Werder Bremen an und möchte an der Weser zum achten Mal nacheinander ungeschlagen bleiben. Auch auswärts lief es für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt zuletzt ordentlich. Dreimal in Serie gingen die Heidenheimer nicht als Verlierer vom Feld und holten in dieser Zeit fünf Punkte. Aber auch die Bremer sind derzeit gut drauf: Sie gewannen zum ersten Mal seit fast fünf Jahren drei Spiele nacheinander.

Fraglich ist der Einsatz des ehemaligen Bremers Marnon Busch wegen eines entzündeten Fußzehs. Denis Thomalla befindet sich zwar im Aufbautraining, wird den Heidenheimern aber in Bremen fehlen.

(dpa)