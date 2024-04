Heidenheimer Heim-Premiere gegen die Bayern

Im Hinspiel hat der Bundesliga-Neuling Heidenheim schon an der Überraschung geschnuppert. Im zweiten Duell dieser Saison soll es klappen. Ein Duo fehlt.

Zum ersten Mal empfängt der 1. FC Heidenheim in einem Pflichtspiel den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München. Die Vorfreude auf diese besondere Begegnung ist im Umfeld und bei den Fans groß. FCH-Coach Frank Schmidt möchte sich nach eigener Aussage davon jedoch nicht anstecken lassen. Er hofft im Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf eine Überraschung und weitere Punkte im Kampf um den Klassenverbleib in der Bundesliga. Das Hinspiel endete 4:2 für die Bayern, zwischenzeitlich stand es nach 70 Minuten 2:2.

Verzichten muss der Coach auf Norman Theuerkauf, der erkrankt fehlt, und den gesperrten Nikola Dovedan. Der defensive Mittelfeldspieler Lennard Maloney ist dagegen wieder eine Option für die Startelf.

(dpa)