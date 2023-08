Heimspiel für Heidenheim: Erste Punkte gegen Hoffenheim?

Im ersten Bundesliga-Heimspiel der Vereinsgeschichte strebt der 1.

FC Heidenheim seine ersten Punkte in der neuen Saison an. Im nur 15.000 Zuschauer fassenden Stadion empfängt die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) die TSG 1899 Hoffenheim. Die Heidenheimer hoffen, ihre Heimstärke der vergangenen Saison in der 2. Liga fortsetzen zu können. Im Aufstiegsjahr verloren sie nur eine Partie vor eigenem Publikum.

Bei der Premiere in der Fußball-Bundesliga musste der Aufsteiger am vergangenen Wochenende ein 0:2 in Wolfsburg hinnehmen. Auch die TSG von Trainer Pellegrino Matarazzo startete mit einer Niederlage und verlor 1:2 gegen den SC Freiburg. Zum ersten Mal kommt es nun zu einem Pflichtspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Hoffenheim.

(dpa)