Heinevetter vor Duell mit Hamburg: "Richtungsweisend"

WM-Kandidat Silvio Heinevetter misst der Partie des TVB Stuttgart am Donnerstag (19.05 Uhr) gegen den HSV Hamburg mit dem langjährigen Handball-Kollegen Johannes Bitter eine große Bedeutung zu. Die kommenden zwei Spiele seien "sehr richtungsweisend", sagte der 38 Jahre alte Nationaltorwart der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist ein wichtiges Spiel, es ist das letzte Spiel zu Hause dieses Jahr. Es ist immer nicht ganz unwichtig, wie man sich aus dem Jahr verabschiedet." Vor der WM-Pause tritt der Tabellen-14. zudem noch am 27. Dezember beim HC Erlangen an.

Heinevetter ist vor dem Duell mit den Hanseaten angeschlagen, soll nach Club-Angaben am Donnerstag aber aller Voraussicht nach auflaufen können. Für den TVB wird die Partie auch zu einem Wiedersehen mit Torwart Bitter, der von 2016 bis 2021 für die Stuttgarter spielte. "Jogi ist ein Top-Torhüter, der viele Gegner dominieren kann", sagte Heinevetter.

(dpa)