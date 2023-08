Hoeneß über Leipzigs Rose: "Richtig guter Trainer"

Sebastian Hoeneß kennt seinen Leipziger Trainer-Kollegen Marco Rose nach eigenen Worten recht gut. Nun will er dafür sorgen, dass sich Rose für einen "kleinen Fehlstart" rechtfertigen muss.

Vor dem Gastspiel des VfB Stuttgart bei RB Leipzig hat Sebastian Hoeneß seinen Trainer-Kollegen Marco Rose gelobt. "Marco kann mit Fug und Recht behaupten, dass er schon richtig was geleistet hat. Auch die letzte Saison mit Leipzig war enorm", sagte der Coach des VfB Stuttgart vor dem Auftakt in den zweiten Spieltag am Freitag (20.30 Uhr/ DAZN).

Rose hatte die Leipziger in der vergangenen Saison in die Champions League und zum Pokalsieg geführt. Zudem gewannen sie zuletzt den Supercup gegen den FC Bayern. RB war aber anders als der VfB mit einer Niederlage in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet und hatte 2:3 in Leverkusen verloren. "Marco ist ein richtig guter Trainer, macht einen guten Job", sagte Hoeneß. Trotzdem werde er alles dafür tun, dass Rose "am Ende einen kleinen Fehlstart" haben werde.

(dpa)