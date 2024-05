Hoffenheim empfängt zum Saisonfinale den FC Bayern

Mit den Hoffnungen auf eine Europacup-Teilnahme geht die TSG 1899 Hoffenheim in das letzte Saisonspiel gegen den FC Bayern München.

Vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) belegt die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo in der Fußball-Bundesliga den siebten Tabellenplatz, drei Punkte hinter Eintracht Frankfurt und einen Zähler vor dem SC Freiburg. Sowohl die Teilnahme an der Europa-League als auch an der Conference League sind noch drin. Die TSG hat sogar eine Minichance auf die Champions League: Wenn Borussia Dortmund in der Königsklasse triumphiert, erreicht auch der Sechste den begehrten Wettbewerb.

(dpa)