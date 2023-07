Hoffenheim holt ungarischen Nationalspieler Attila Szalai

Die TSG 1899 Hoffenheim hat den ungarischen Nationalspieler Attila Szalai verpflichtet.

Der 25 Jahre alte Defensivspieler kommt vom türkischen Pokalsieger Fenerbahce und unterschreibt im Kraichgau einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2027, wie die TSG am Montag mitteilte.

"Attila ist ein Spielertyp, der bedingungslose Zweikampfhärte, enorme Kopfballstärke und unglaubliche Mentalität miteinander vereint", sagte Geschäftsführer Alexander Rosen. Dies seien Komponenten, für die in der Vergangenheit Benjamin Hübner oder Ermin Bicakcic gestanden haben, fügte Rosen an. "Beide gehören aber bekanntlich nicht mehr zu unserem Kader."

Szalai selbst sagte: "Ich hatte mehrere Optionen für meine sportliche Zukunft, habe mich aber ganz bewusst für die TSG Hoffenheim entschieden. Ich wollte unbedingt in der Bundesliga spielen und bin davon überzeugt, dass es der richtige Schritt für mich ist." Der Ungar war auch mit Champions-League-Teilnehmer Union Berlin in Verbindung gebracht worden. In Ungarns Nationalteam ist Szalai als Innenverteidiger gesetzt.

(dpa)