Hoffenheim leiht Samassékou an FC Cadiz aus

Die TSG 1899 Hoffenheim hat Diadié Samassékou bis zum Ende der Saison an den spanischen Fußball-Erstligisten FC Cadiz ausgeliehen.

Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler und malische Nationalspieler hat im Kraichgau noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, teilte der Bundesligist am Donnerstag mit. Samassékou war im Sommer 2019 von RB Salzburg zu den Hoffenheimern gekommen. Für die TSG bestritt er bislang 79 Bundesliga-Spiele, zwei Partien im DFB-Pokal sowie sechs Begegnungen in der Europa League. In der Spielzeit 2022/2023 war er bereits an den griechischen Traditionsklub Olympiakos Piräus ausgeliehen. Für die Nationalmannschaft bestritt Samassékou 36 Spiele.

(dpa)