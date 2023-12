Hoffenheim setzt bei RB Leipzig auf seine Auswärtsstärke

Die TSG 1899 Hoffenheim setzt im Gastspiel bei RB Leipzig auf ihre Auswärtsstärke.

Der Tabellensechste hat in der bisherigen Bundesliga-Saison fünf seiner bisher sieben Auswärtsspiele gewonnen. Vor der Partie beim Champions-League-Teilnehmer am Samstag (18.30 Uhr/Sky) hat Trainer Pellegrino Matarazzo allerdings einige Ausfälle zu beklagen. Stürmer Wout Weghorst fehlt wegen einer Adduktorenverletzung. Erkrankt waren in dieser Woche unter anderem Top-Torjäger Maximilian Beier und Abwehrspieler Kevin Vogt.

(dpa)