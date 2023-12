Hoffenheim vereinbart Testspiel gegen FC Augsburg

Die Winterpause ist kurz und auf die TSG 1899 Hoffenheim wartet als erster Bundesligagegner der FC Bayern. Vorher geht es zum Testspiel nach Augsburg.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat nach der Winterpause ein Testspiel mit dem FC Augsburg vereinbart. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wird die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo am 6. Januar beim Liga-Konkurrenten antreten. Vier Tage vorher beginnt wieder das Training der Kraichgauer. Das erste Bundesligaspiel im neuen Jahr trägt Hoffenheim am 12. Januar beim Rekordmeister FC Bayern München aus.

(dpa)