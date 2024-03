Hoffenheimer Profi Geiger fällt wieder aus

Die TSG 1899 Hoffenheim muss erneut auf Mittelfeldspieler Dennis Geiger verzichten.

Der 25-Jährige hat sich beim 2:1-Sieg gegen Werder Bremen eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und fällt mehrere Wochen aus, wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte. Geiger hatte erst am vorvergangenen Bundesliga-Spieltag beim 3:2-Erfolg der Kraichgauer bei Borussia Dortmund sein Comeback nach über neunmonatiger Verletzungspause gegeben. Am Sonntag war er in der 65. Minute eingewechselt worden, musste aber nach gut 20 Minuten schon wieder angeschlagen ersetzt werden und verließ sichtlich geknickt das Spielfeld.

