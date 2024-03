Hoffenheims Brooks zwei Spiele gesperrt

Nach seiner Roten Karte in der Partie bei Eintracht Frankfurt muss Hoffenheims Anthony Brooks zwei Spiele pausieren.

Anthony Brooks vom Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim ist für zwei Spiele gesperrt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ( DFB) ahndete damit die Rote Karte aus der Partie bei Eintracht Frankfurt, wie der DFB am Dienstag in Frankfurt/Main mitteilte.

Brooks war in der Partie am vergangenen Sonntag in der 22. Minute wegen einer Notbremse gegen den frei durchgelaufenen Omar Marmoush von Schiedsrichter Bastian Dankert des Feldes verwiesen worden. Das Spiel endete 3:1 für die Eintracht. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

(dpa)