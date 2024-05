Hoffenheims Kramaric glaubt an Europa-Chance

Die TSG 1899 Hoffenheim will in der kommenden Saison unbedingt international spielen. Ob der Punkt gegen RB Leipzig hilft?

Nach seinem Last-Minute-Ausgleich beim 1:1 der TSG 1899 Hoffenheim gegen RB Leipzig sieht Andrej Kramaric für die Kraichgauer gute Chancen im Kampf um einen internationalen Startplatz. "Der Punkt ist ganz wichtig für uns. Wir müssen Vollgas geben, nun drei Punkte in Darmstadt holen und dann können wir Europa schaffen", sagte der Kroate.

Die TSG hat nach 32 Spielen 40 Zähler, die mit größter Wahrscheinlichkeit aber nicht für eine Europacup-Qualifikation reichen werden. Deshalb fordert Kramaric mehr Konstanz im Saisonendspurt der Fußball-Bundesliga. "Wir müssen auf dem Boden bleiben, denn es reicht nicht, zwei, dreimal gut zu sein. Wir müssen es immer zeigen", sagte der 32-Jährige.

Ähnlich äußerte sich TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo vor den abschließenden Aufgaben beim Aufsteiger in Darmstadt und gegen Rekordmeister FC Bayern München. "Wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, müssen wir in den letzten zwei Spielen weiter solche Leistungen zeigen", sagte Matarazzo nach der starken Vorstellung gegen Leipzig.

Für Abwehrchef Florian Grillitsch war es "eine der besseren Leistungen in der Saison". Jetzt gehe es darum, kein schlechtes Spiel mehr zu zeigen. "Es sind noch zwei Spiele, da wollen wir alles rausholen und dann sehen wir, was am Ende rauskommt", sagte der Österreicher.

(dpa)