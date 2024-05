Hoffenheims Matarazzo konzentriert sich nur auf Bayern-Spiel

Landet die TSG Hoffenheim nach einer wechselhaften Saison im Europacup? Und in welchem? Trainer Matarazzo will sich nicht über Konstellationen den Kopf zerbrechen.

Trainer Pellegrino Matarazzo will im Bundesliga-Saisonfinale der TSG 1899 Hoffenheim gegen den FC Bayern München nicht auf die Ergebnisse der Konkurrenz schauen. "Es gibt nur eine Konstellation, wenn wir auf der Siegerstraße sind. Am Ende geht’s erst mal darum, drei Punkte zu holen", sagte der 46-Jährige am Freitag.

Als Tabellensiebter liegen die Kraichgauer vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) drei Punkte hinter Eintracht Frankfurt und einen Zähler vor dem SC Freiburg. Die TSG hat sogar eine Minichance auf die Champions League-Teilnahme: Wenn Borussia Dortmund in der Königsklasse triumphiert, erreicht auch der Sechste den begehrten Wettbewerb. Dafür muss Hoffenheim gegen die Bayern gewinnen und auf eine Niederlage der Eintracht hoffen sowie die Tordifferenz gegenüber den Frankfurtern aufholen.

Der TSG winkt jedenfalls der Sprung in die Europa League oder die Conference League. "Die Freude ist riesig, es ist ein großartiges Spiel, gegen FC Bayern vor ausverkauftem Haus eine Art Finale zu spielen", sagte Matarazzo kurz vor dem Ende einer wechselhaften Spielzeit seiner Mannschaft.

(dpa)