Hoffenheims Rudy geht mit Handschiene ins Hertha-Spiel

Trotz eines Mittelhandbruchs kann Sebastian Rudy für die TSG 1899 Hoffenheim im Bundesligaspiel bei Hertha BSC auflaufen.

Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler wird am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN) in Berlin mit einer Schiene spielen, wie die Kraichgauer am Donnerstag mitteilten. Er hatte sich die Verletzung, die operativ behoben werden musste, im Training zugezogen. Weiterhin fehlen beim Tabellenvierten die Dauerverletzten Ihlas Bebou, Benjamin Hübner und Ermin Bicakcic.

Möglicherweise kehrt der zuletzt fehlende Däne Robert Skov auf der Außenbahn ins Team zurück. "Ob er direkt beginnt, habe ich noch nicht entschieden", sagte Trainer André Breitenreiter. Auch Skovs Konkurrent Angeliño habe die beiden vergangenen Wochen sehr gut trainiert. Breitenreiter feiert am Sonntag seinen 49. Geburtstag. "Es gibt keine besonderen Belohnungsmaßnahmen", sagte er zu dem natürlich von ihm gewünschten Sieg: Die Mannschaft solle sich vor allem selbst belohnen.

(dpa)