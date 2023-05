Hoffenheims Stadionsprecher Mike Diehl verabschiedet sich

Nach fast 20 Jahren hat sich Mike Diehl als Stadionsprecher der TSG 1899 Hoffenheim verabschiedet.

Der 59-Jährige begleitete am Samstag gegen den 1. FC Union Berlin letztmals ein Bundesliga-Spiel der Kraichgauer, wie er zuvor angekündigt hatte. "Ich wollte nie jemand sein, der den Absprung nicht hinbekommt", hatte der Mann am Mikrofon erklärt. Mit dem gesicherten Klassenverbleib durch den 4:2-Sieg am vorletzten Spieltag ging sein großer Wunsch in Erfüllung.

Diehl hatte erstmals ein TSG-Spiel moderiert, als der damalige Regionalligist im Dezember 2003 im DFB-Pokal Bayer Leverkusen mit 3:2 besiegte. Er will weiter die Abteilung Charity und Soziales bei der TSG leiten und sich für Fan-Belange einsetzen. In den vergangenen knapp zwei Jahrzehnten hatte er kein Heimspiel der Hoffenheimer verpasst.

(dpa)