Hoffenheims Torhüterin Tufekovic verlängert Vertrag bis 2025

Torhüterin Martina Tufekovic hat ihren Vertrag beim Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim vorzeitig bis zum 30.

Juni 2025 verlängert. Dies teilte ihr Club am Dienstag mit. Die 27-Jährige gehörte im Februar beim Arnold Clark Cup in England zum Kader des deutschen Nationalteams, hat aber bisher kein Länderspiel für die DFB-Frauen bestritten. Tufekovic spielt bereits seit 2010 bei der TSG und bestritt bisher 92 Liga-Partien.

"Martina hat sich nicht ohne Grund mittlerweile bis in den Fokus der Nationalmannschaft gespielt, in der Liga überzeugt sie durch konstant gute Leistungen und auch in der Champions League konnte sie sich in dieser Saison mit ihren Qualitäten auszeichnen", sagte Hoffenheims Abteilungsleiter Ralf Zwanziger über die gebürtige Heilbronnerin.

