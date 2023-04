Hoffenheims Torwart Baumann mit 289 Einsätzen Rekordspieler

Torhüter Oliver Baumann absolviert am Sonntag sein 289.

Bundesliga-Spiel für die TSG 1899 Hoffenheim und steigt damit zumindest vorerst zum alleinigen Rekordhalter auf. Der 32-Jährige führt in Sinsheim seine Mannschaft als Kapitän an. Ex-Nationalspieler Sebastian Rudy (288 Einsätze) sitzt auf der Bank und würde bei einer Einwechslung wieder mit Baumann gleichziehen. Flügelspieler Pavel Kaderabek bestreitet derweil seine 200. Partie im Oberhaus für die Kraichgauer.

Das von Trainer Pellegrino Matarazzo in Aussicht gestellte Comeback von Grischa Prömel ist derweil verschoben. Der Mittelfeldspieler, der sich vor einem halben Jahr einen Knöchelbruch zugezogen hatte, gehört nicht zum Kader der Hoffenheimer.

Bei Schalke kehrt Moritz Jenz doch nicht wie erwartet in die Startaufstellung bei der Partie der beiden Abstiegskandidaten zurück. Der Innenverteidiger fehlte schon bei der Heimniederlage in der Fußball-Bundesliga gegen Leverkusen wegen Oberschenkelproblemen. Trainer Thomas Reis, dessen Team in der Rückrunde noch ohne Auswärtsniederlage ist, setzt Stürmer Simon Terrodde, der unter der Woche angekündigt hatte, den Club im Sommer zu verlassen, am Sonntag in Sinsheim zunächst auf die Bank.

