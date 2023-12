Kapitän Mainka verlängert bei Aufsteiger Heidenheim

Fußball-Bundesligist 1.

FC Heidenheim hat den auslaufenden Vertrag mit Kapitän Patrick Mainka bis zum 30. Juni 2027 verlängert. Das gab der Aufsteiger wenige Minuten vor seinem letzten Pflichtspiel in diesem Jahr gegen den SC Freiburg am Mittwoch bekannt. "In Heidenheim bin ich nicht nur zum Profi geworden und habe später das Vertrauen als Kapitän erhalten, sondern konnte mir auch meinen Traum erfüllen, in der Bundesliga zu spielen", sagte der Abwehrspieler, der 2018 von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund auf die Ostalb gewechselt war.

Seine Verlängerung beim FCH sei "der nächste logische Schritt", sagte der 29-Jährige weiter. Mainka sei "auf dem Platz ein absoluter Leistungsträger und verkörpert unseren FCH, aufgrund seiner verlässlichen Persönlichkeit, auch außerhalb auf ideale Art und Weise", sagte Robert Strauß, Heidenheims Bereichsleiter Sport.

(dpa)