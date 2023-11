Keine schwerwiegende Verletzung bei VfB-Profi Millot

Der VfB Stuttgart hat nach Enzo Millots vorzeitiger Abreise vom Länderspiel-Trip Entwarnung gegeben.

Der Mittelfeldspieler habe "keine strukturellen Verletzungen am Knie" erlitten, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist nach Untersuchungen am Sonntag mit. Der 21-Jährige könne voraussichtlich Anfang der Woche wieder am Mannschaftstraining des Tabellendritten teilnehmen.

Millot hatte im Training einen Schlag aufs Knie bekommen und war deswegen vorzeitig von der französischen U21-Nationalmannschaft zurück nach Stuttgart gereist. Die nächste Bundesliga-Herausforderung steht für den VfB von Trainer Sebastian Hoeneß am 25. November (18.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt an.

(dpa)