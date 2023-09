"Klares Mitfiebern" mit VfB-Profi Jeong

Der VfB Stuttgart hofft darauf, dass Woo-Yeong Jeong mit Südkorea Gold bei den Asienspielen gewinnt. Das würde dem Mittelfeldspieler den Militärdienst in der Heimat ersparen.

Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart hofft nach dem Viertelfinal-Einzug Südkoreas bei den Asienspielen darauf, dass sein Mittelfeldspieler Woo-Yeong Jeong mit dem Team aus Ostasien Gold holt. "Das ist ein klares Mitfiebern", sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten vor dem Heimspiel am Samstag beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky). Gewinnt Südkorea das Turnier, würde Jeong vom 20-monatigen Militärdienst in seiner Heimat befreit werden. Der VfB müsste dann nicht befürchten, den erst im Sommer vom SC Freiburg gekommenen Profi vor Ablauf seines Vertrags im Sommer 2026 wieder zu verlieren.

Jeong drücke er daher auch aus egoistischen Gründen die Daumen, erklärte Hoeneß. "Ich möchte, dass Woo sich voll auf Stuttgart konzentrieren kann und nicht den Hintergedanken hat, dass es irgendwann mal einen Militärdienst gibt. Aber in erster Linie geht es um ihn selbst. Es ist doch klar, dass es für die meisten schöner ist, diesen Dienst nicht antreten zu müssen." Das wünsche er dem 24-Jährigen von Herzen.

Südkorea trifft am Sonntag im Viertelfinale auf Gastgeber China. Das Finale wird am 7. Oktober ausgetragen. Bei einem Einzug ins Endspiel würde Jeong den Stuttgartern auch noch im Bundesliga-Heimspiel am selben Tag gegen den VfL Wolfsburg fehlen.

Sollte Südkorea das Turnier nicht gewinnen, gäbe es für Jeong noch die Chance, sich die Befreiung vom Militär bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zu erspielen. Dort würde nach Angaben des VfB eine Medaille reichen. Gelingt Jeong bei beiden Turnieren der nötige Erfolg nicht, könnte er bis Ende 2025, also nach Ablauf seines 26. Lebensjahrs, eingezogen werden.

(dpa)