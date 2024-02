Knieverletzung: Prömel fällt bei Hoffenheim aus

Die TSG 1899 Hoffenheim muss bis auf Weiteres auf ihren Mittelfeldspieler Grischa Prömel verzichten.

Der 29-Jährige hat sich beim 0:1 der Kraichgauer gegen Union Berlin eine Verletzung des Innenbandes im rechten Knie zugezogen, wie der badische Fußball-Bundesligist am Sonntag mitteilte. Stammkraft Prömel musste am Samstag bereits nach einer knappen halben Stunde ausgewechselt werden. Die Hoffenheimer bestreiten ihr nächstes Liga-Spiel am kommenden Sonntag bei Borussia Dortmund.

(dpa)