Landesduell zum Abschluss: Heidenheim empfängt Freiburg

Der FCH will das erfolgreichste Jahr seiner Clubhistorie vergolden, der SC seine jüngste Siegesserie ausbauen. Auf der Ostalb steht zum Jahresabschluss ein spannendes Baden-Württemberg-Duell an.

Mit einem Baden-Württemberg-Duell verabschiedet sich die Fußball-Bundesliga in die kurze Winterpause. Aufsteiger 1. FC Heidenheim will gegen den SC Freiburg heute (20.30 Uhr/Sky) sein außergewöhnliches Jahr 2023 krönen und den Vorsprung auf die Abstiegszone weiter ausbauen. Die Gäste aus dem Breisgau zeigten sich zuletzt aber in guter Form und liegen nach drei Liga-Siegen in Serie wieder auf Europapokal-Kurs.

Es ist auch das Duell zweier besonderer Trainer. Frank Schmidt ist inzwischen schon seit mehr als 16 Jahren Chefcoach in Heidenheim. Christian Streich übernahm die Freiburg-Profis in der Winterpause der Saison 2011/2012.

(dpa)