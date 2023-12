Letztes Heimspiel des Jahres: Freiburg empfängt Köln

Der SC Freiburg trifft im letzten Heimspiel vor der Winterpause auf den 1. FC Köln. Nach der Niederlage im Europapokal soll wieder an die zuletzt guten Leistungen in der Liga angeknüpft werden.

Der SC Freiburg möchte in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN) die Europapokal-Niederlage bei West Ham United vergessen machen und an die davor gezeigten Leistungen anknüpfen. Sowohl beim 1:0 in Mainz als auch beim 1:0 beim VfL Wolfsburg gingen die Badener in der Liga zuletzt als Sieger vom Platz. Dadurch haben sie sich eine ordentliche Ausgangslage vor dem letzten Heimspiel vor der Winterpause verschafft.

Personell sieht es beim Team von Trainer Christian Streich jedoch nicht ganz so gut aus. Die Liste der Ausfälle hat sich durch die muskulären Probleme von Abwehrspieler Philipp Lienhart noch einmal verlängert.

(dpa)