Matarazzo baut bei Hoffenheim um - Augsburg mit Yeboah

Die TSG 1899 Hoffenheim tritt in der Fußball-Bundesliga in der zweiten Partie unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo mit einer auf vier Positionen veränderten Formation an.

Nach dem 1:3 bei Matarazzos missglücktem Debüt gegen Bayer 04 Leverkusen kommt unter anderem der wieder fitte Routinier Kevin Vogt am Freitagabend gegen den FC Augsburg als Stabilisator der Abwehr neu ins Team. "Kevin ist ein Spieler, der führen kann. Er weiß, was ich sehen möchte", sagte Coach Matarazzo bei DAZN. Winterzugang Kasper Dolberg darf bei den seit zehn Spielen sieglosen Kraichgauern im Angriff ran. Der Kroate Andrej Kramaric muss auf die Ersatzbank. "Das hat nichts mit Andrej zu tun. Kasper hat einen guten Eindruck im letzten Spiel gehabt, deshalb wollte ich ihn unbedingt auf dem Platz haben", erklärte Matarazzo. Bei den Augsburgern bietet Trainer Enrico Maaßen im Angriff neben Torjäger Mergim Berisha erstmals Neuzugang Kelvin Yeboah in der Startelf auf. Der 22 Jahre alte Italiener war bislang fünfmal als Einwechselspieler zum Einsatz gekommen. Der FCA hat seine ersten beiden Heimspiele in diesem Jahr jeweils mit 1:0 gewinnen können. Fakten zum Spiel

