Matarazzo kritisiert Trainingsleistung: "Da fehlte was"

Das 4:3 gegen Gladbach war rasant. Doch den Impuls vom Wochenende konnten Hoffenheims Profis offensichtlich nicht mit in die neue Woche nehmen.

Pellegrino Matarazzo hat die Trainingsleistung seiner Profis nach dem jüngsten 4:3-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach kritisiert. "Fakt ist: Da fehlte was, zu Beginn in dieser Woche. Da war es wichtig, noch mal reinzugehen und auch noch mal hart zu sein. Das war Reibung, die uns wirklich gutgetan hat. Gestern war wieder eine gute Reaktion", sagte der Cheftrainer der TSG 1899 Hoffenheim am Donnerstag in der Pressekonferenz. Die Kraichgauer treffen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zum Start des 31. Bundesliga-Spieltags auf den VfL Bochum.

Die Gastgeber sind zuletzt auf Platz 16 abgerutscht und stehen deshalb unter Druck. "In Bochum am Freitagabend ist die Stimmung definitiv speziell. Das wird ein richtiger Hexenkessel sein", warnte Matarazzo. Die TSG könnte mit einem Sieg in Bochum vorübergehend auf Rang sieben springen. Stanley Nsoki (Hüftprobleme) und Dennis Geiger (Adduktorenbeschwerden) werden erneut nicht zur Verfügung stehen.

(dpa)