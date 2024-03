Mittelfeldspielerin Vobian verlängert beim SC Freiburg

Der SC Freiburg setzt weiter auf Mittelfeldspielerin Selina Vobian.

Die 21-Jährige habe ihren Vertrag verlängert, teilte der badische Bundesligist am Dienstag mit. Die Laufzeit gab der Club wie üblich nicht bekannt. Vobian war 2022 vom MSV Duisburg zu den Freiburgerinnen gewechselt und wurde in der vergangenen Saison vorübergehend wieder an ihren einstigen Club ausgeliehen. "Selina macht es seit dem Sommer richtig gut: Man merkt, dass sie mit viel Selbstvertrauen wieder nach Freiburg zurückgekommen ist und zeigt das nun auch auf dem Platz", sagte SC-Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick.

(dpa)