Nach Bayern-Coup: Heidenheim will nächsten Schritt machen

Aufsteiger Heidenheim möchte Bochums Interimstrainer Butscher das Comeback an der Seitenlinie vermasseln. Mit einem Sieg beim VfL hätte der FCH den Ligaverbleib so gut wie geschafft.

Aufsteiger 1. FC Heidenheim will den von Trainer Frank Schmidt prognostizierten Abnutzungskampf gegen den VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) für sich entscheiden und so den vorentscheidenden Schritt zum Verbleib in der Fußball-Bundesliga machen. Der abstiegsbedrohte VfL tauschte in dieser Woche den Trainer aus und setzt in den noch ausstehenden sechs Partien nun auf Interimscoach Heiko Butscher.

Die Heidenheimer überraschten zuletzt mit einem 3:2-Erfolg gegen Rekordmeister FC Bayern München. In Bochum muss Coach Schmidt jedoch weiter auf den gesperrten Nikola Dovedan verzichten. Norman Theuerkauf könnte nach überstandenem Infekt indes wieder in das Aufgebot zurückkehren. Fraglich ist Adrian Beck.

