Nach langer Durststrecke: Dahoud feiert sein VfB-Tor

Stuttgarts Leihgabe Mahmoud Dahoud kommt in Darmstadt spät - und trifft. Es ist das Ende einer langen Torflaute. Und so einfach wie er aussah, war der Treffer seiner Meinung nach gar nicht.

Mahmoud Dahoud strahlte. Der Mittelfeldspieler des VfB Stuttgart freute sich nach der hitzigen Partie beim SV Darmstadt 98 nicht nur über den 2:1 (1:0)-Sieg seiner Mannschaft, sondern auch über das Ende seiner Torflaute. Ein "sehr, sehr, sehr schönes Gefühl" sei das gewesen, sagte der zweimalige Nationalspieler nach seinem ersten Pflichtspieltor seit mehr als zwei Jahren. Zuletzt hatte er im Januar 2022 getroffen - damals noch für Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg.

"Nach langer Zeit ein Erfolgserlebnis für mich", meinte Dahoud, den der schwäbische Fußball-Bundesligist bis zum Saisonende vom englischen Club Brighton & Hove Albion ausgeliehen hat. "Auch wie sich die Jungs für mich gefreut haben, war ein geiles Gefühl."

Dahoud war in Darmstadt in der 81. Minute eingewechselt worden. In der Nachspielzeit traf er per Abstauber zum 2:0, nachdem Teamkollege Enzo Millot den Ball an den Pfosten geschossen hatte. "Sieht einfach aus, aber war ein schwieriges Tor", sagte der 28-Jährige schmunzelnd. Der Rasen sei schließlich "auch nicht der Beste" gewesen.

