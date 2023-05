Nach Trainingsabbruch: Stuttgarts Zagadou fit für Leverkusen

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart kann für das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) mit Verteidiger Dan-Axel Zagadou planen.

Er gehe davon aus, dass der 23-Jährige spielen könne, sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Donnerstag. Zagadou hatte am Mittwoch wegen Problemen an der Patellasehne das Training abgebrochen. Inzwischen hat er wieder trainiert.

Zagadou sei ein "wichtiger Spieler, ein sehr angenehmer Mensch, eine Führungspersönlichkeit, ein Spieler mit enormer Physis und Präsenz - besonders in der Luft", lobte der VfB-Trainer den Defensivmann. "Ich bin froh, dass ich ihn habe."

Der angeschlagene Abwehrspieler Konstantinos Mavropanos fällt indes auch gegen den Europa-League-Halbfinalisten Leverkusen aus. Er sei "vorsichtig optimistisch", dass der 25-Jährige in eineinhalb Wochen in Mainz wieder spielen könne, erklärte Hoeneß.

Die Niederlage beim Tabellenletzten Hertha BSC (1:2) vergangenen Samstag sei aufgearbeitet worden. "Es war für mich das anspruchsvollste Spiel bisher", sagte Hoeneß. Natürlich habe er sich ein anderes Ergebnis und eine andere Leistung gewünscht. Das vorangegangene DFB-Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt (2:3) habe aber "mental und körperlich enorm was gezogen". Dazu sei es für die Berliner zum "absoluten Endspiel" deklariert worden. "Es sind ein paar Dinge zusammengekommen", meinte der VfB-Coach.

(dpa)