Nach über einem Monat: Kramaric kehrt bei Hoffenheim zurück

Den ganzen Oktober konnte der WM-Dritte nicht für Hoffenheim auflaufen. Zum Topspiel gegen Tabellenführer Leverkusen steht die Rückkehr von Kramaric bevor.

Der kroatische Fußball-Nationalspieler Andrej Kramaric steht bei Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim vor der Rückkehr. "Erfreulich sind zwei Meldungen zu Stanley Nsoki und Andrej Kramaric. Das sind zwei Spieler, die mittrainieren und morgen Optionen für einen Kaderplatz sind", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag bei der Pressekonferenz der Kraichgauer. Der 32 Jahre alte Kramaric hatte zuletzt mit einer schweren Muskelverletzung zu kämpfen und konnte neben den Bundesliga-Spielen auch die Partien der EM-Qualifikation im Oktober nicht bestreiten.

Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bekommt es Hoffenheim mit Tabellenführer Bayer Leverkusen zu tun. Außenbahnspieler Pavel Kaderabek und Mittelfeldspieler Florian Grillitsch stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, wie Matarazzo berichtete. Vor Leverkusen und Trainer Xabi Alonso hat der TSG-Chefcoach größten Respekt. "Die sind reif für einen Titel. Das sieht man in jeder Woche", sagte Matarazzo. Leverkusen, Meister FC Bayern München und Borussia Dortmund sind die letzten verbliebenen ungeschlagenen Teams in der laufenden Bundesliga-Saison.

(dpa)