Nationalspieler Hummels beim BVB-Spiel früh raus

Fußball-Nationalspieler Mats Hummels ist beim Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart sichtlich angeschlagen früh ausgewechselt worden.

Der 34 Jahre alte BVB-Profi musste den Rasen bereits in der 28. Minute verlassen, für ihn kam Ramy Bensebaini. Eine Diagnose lag am Samstag zunächst nicht vor.

Hummels war von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die kommenden beiden Länderspiele am 18. November in Berlin gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Österreich berufen worden. Die DFB-Auswahl beginnt am Montag in Frankfurt/Main die Vorbereitung auf die beiden Spiele.

