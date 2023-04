Neue Hoffnung: VfB peilt Überraschung gegen Dortmund an

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart geht mit Rückenwind in das erste Heimspiel unter Trainer Sebastian Hoeneß.

Gegen den Titelkandidaten Borussia Dortmund, der heute (15.30 Uhr/Sky) als bestes Rückrunden-Team anreist, könnte der VfB den zweiten Sieg in der Liga nacheinander einfahren. Das gelang den Stuttgartern letztmals im Mai 2021.

Hoeneß hatte schon sein Debüt an der Seitenlinie im DFB-Pokal gewonnen und hat damit bereits jetzt so viele Siege eingefahren wie sein Vorgänger Bruno Labbadia in zwölf Partien. Nach dem 3:2 beim VfL Bochum sind beim VfB keine Umstellungen zu erwarten. Mittelfeldspieler Nikolas Nartey ist noch keine Option, Luca Pfeiffer wegen eines Infekts fraglich.

(dpa)