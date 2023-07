Neue Trikots, alte Ziele: Freiburger wollen demütig bleiben

Mit neuem Hauptsponsor, aber alter Bescheidenheit geht der SC Freiburg in die neue Saison der Fußball-Bundesliga.

"Es ist großartig, dass wir wieder in drei Wettbewerben vertreten sind, aber wir müssen aufpassen, das nicht als selbstverständlich anzusehen", sagte Finanzvorstand Oliver Leki bei der Präsentation der neuen Trikots der Badener am Mittwoch. "Der Verein sei gut beraten, "keine Überziele herauszuposaunen wie manche anderen, die damit auf die Nase gefallen sind." Wie in der vergangenen Saison wird der SC auch in der kommenden Spielzeit in der Europa League dabei sein.

Online-Gebrauchtwagenhändler Cazoo verschwindet nach nur einem Jahr von den Trikots und wird durch das in Freiburg gegründete und ansässige Leasingfahrradunternehmen Jobrad ersetzt. Man habe sich "mehrjährig" an den SC gebunden, sagte Geschäftsführer Florian Baur. Freiburgs Finanzchef Leki sprach von einer "marktgerecht dotierten" Höhe des Engagements, ging aber ebenfalls nicht ins Detail.

Das erste Mannschaftstraining des SC in der Vorbereitung auf die neue Runde findet am kommenden Montag statt.

(dpa)