Nicht nur staunen: Heidenheim will beim FC Bayern überzeugen

Mit dem Erfolgserlebnis vom 2:0 gegen den VfB Stuttgart im Kopf will sich Bundesliga-Neuling 1.

FC Heidenheim auch beim FC Bayern München gut präsentieren. Wenn man beim Fußball-Rekordmeister antrete, müsse man sich etwas trauen, sagte Trainer Frank Schmidt einen Tag vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Dass wir da nicht in Passivität verfallen und staunen und nur hinterherlaufen." Getraut habe man sich auch im April 2019 etwas, als der damalige Zweitligist im DFB-Pokal nach starker Leistung nur knapp mit 4:5 in München verlor. Es war das bisher einzige Pflichtspiel der beiden Clubs gegeneinander.

Gegen die Bayern müsse man "alles zu 100 Prozent machen", forderte Schmidt von seiner Mannschaft. "Sonst bist Du chancenlos und dann kann Dich der FC Bayern überrollen." Das 0:8 von Mitaufsteiger Darmstadt 98 kürzlich in München ist für die Heidenheimer ein warnendes Beispiel. Zudem müsse seine Elf im Mittelfeld früh zu Balleroberungen kommen, um nicht ständig mit dem hohen Tempo der Bayern-Offensive kämpfen zu müssen, erklärte Schmidt.

Zwar beendete der FCH mit dem Sieg im Schwaben-Duell gegen den VfB am Sonntag eine Negativserie von vier Pflichtspiel-Niederlagen nacheinander, allerdings gehört er mit bisher nur einem Punkt aus fünf Spielen in der Fremde zu den schwächsten Auswärtsmannschaften der Liga. Verzichten muss Schmidt weiter auf Stürmer Marvin Pieringer (Fleischwunde).

