Nikola Dovedan verlässt nach einem Jahr den 1. FC Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim plant, seine Offensive in der nächsten Saison neu aufzustellen. Für Angreifer Dovedan ist kein Platz mehr. Deshalb trennen sich die Wege des Bundesligisten und des Österreichers.

Nikola Dovedan wird den 1. FC Heidenheim nach Ablauf seines Einjahresvertrags zum 30. Juni wieder verlassen. Das teilte der Bundesligist am Samstag mit. "Wir haben Niko darüber informiert, dass wir uns dazu entschieden haben, in der nächste Saison personell in der Offensive anders zu planen und wir ihm deshalb kein Angebot zur Vertragsverlängerung machen werden", sagte der Heidenheimer Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald.

Der Österreicher Dovedan, der schon von 2017 bis 2019 für die Baden-Württemberger gespielt hatte, war im Juli 2023 von Austria Wien auf den Schlossberg gekommen. In der abgelaufenen Serie kam der 29-Jährige auf 21 Pflichtspieleinsätzen, in denen er drei Tore erzielte und einen Treffer vorbereitete. Über Dovedans neuen Club wurde zunächst nichts bekannt.

(dpa)