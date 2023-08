Ohne Günter gegen Werder: Freiburg will Bilanz aufpolieren

Ohne Kapitän Christian Günter möchte der SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg gegen Werder Bremen seine Bilanz zum Saisonstart aufbessern.

In bisher 23 Jahren in der Fußball-Bundesliga ist es den Badenern erst einmal gelungen, mit zwei Siegen in Serie in eine neue Spielzeit zu starten. Nach dem umkämpften 2:1 besteht dazu nun gegen die Bremer die Chance. Für Werder hatte die Saison mit einem 0:4 gegen den FC Bayern München begonnen.

Freiburgs Linksverteidiger Günter muss allerdings eine Zwangspause einlegen. Der Nationalspieler verletzte sich binnen weniger Wochen erneut am Unterarm und wurde bereits operiert. Neuzugang Maximilian Philipp, der erst in dieser Woche vom VfL Wolfsburg zurückkehrte, ist für Trainer Christian Streich direkt eine Option für den Kader. Mittelfeldspieler Nicolas Höfler ist nach abgesessener Rotsperre wieder spielberechtigt.

