Reis setzt bei Schalke auf Polter: Terodde auf der Bank

Schalkes neuer Trainer Thomas Reis setzt bei seinem Debüt gegen den SC Freiburg im Sturm auf Sebastian Polter und lässt Zweitliga-Rekordtorjäger Simon Terodde zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Polter, der mit Reis bereits beim VfL Bochum zusammengearbeitet hat, ist einer von drei Neuen in der Anfangsformation der Schalker im Vergleich zur 1:2-Niederlage in der Vorwoche bei Hertha BSC. Florent Mollet und Kenan Karaman sind ebenfalls von Anfang an dabei.

Beim SC Freiburg rücken Maximilian Eggestein und Woo-yeong Jeong nach dem 1:1 in der Europa League gegen Olympiakos Piräus in die erste Elf. Für sie bleiben Yannik Keitel und Daniel-Kofi Kyereh zunächst draußen.

