09.03.2024

SC Freiburg hofft auf Trendwende bei heimstarken Bochumern

Zwei in der Liga nicht gerade formstarke Mannschaften treffen am Sonntag aufeinander, wenn der SC Freiburg in Bochum gastiert. Die Breisgauer gehen aber trotzdem mit Selbstvertrauen in das Duell.

Nach sechs Spielen ohne Sieg in der Fußball-Bundesliga hofft der SC Freiburg auf eine Trendwende am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN) im Auswärtsspiel beim VfL Bochum. Die Gastgeber gelten zwar als heimstark, konnten aber nur eine ihrer zurückliegenden sechs Partien gewinnen - mit 3:2 gegen den FC Bayern München. Für Freiburg-Trainer Christian Streich geht es in diesem Aufeinandertreffen vor allem darum, den Anschluss an die Europapokal-Plätze nicht vorzeitig zu verlieren. Mut macht der Auftritt in der Europa League am Donnerstag, als der Sport-Club im Achtelfinal-Hinspiel West Ham United mit 1:0 bezwang. Da es ein kräftezehrendes Duell war, sind Umstellungen in der Startelf der Breisgauer laut Streich nicht ausgeschlossen. Kader SC Freiburg

