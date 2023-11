SC Freiburg holt österreichische Nationalspielerin Campbell

Der SC Freiburg hat die österreichische Fußball-Nationalspielerin Eileen Campbell verpflichtet.

Die Stürmerin wechselt in diesem Winter von der Spielgemeinschaft SCR Altach/FFC Vorderland zum Bundesligisten. Sie sei "eine technisch starke Spielerin, die in unserer Offensive für noch mehr Gefahr sorgen kann", sagte Abteilungsleiterin Birgit Bauer-Schick in einer Clubmitteilung vom Dienstag über die 23-Jährige.

(dpa)