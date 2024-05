SC Freiburg reist personell geschwächt nach Köln

Im Duell mit dem 1.

FC Köln peilt der SC Freiburg den vierten Auswärtssieg nacheinander in der Fußball-Bundesliga an. Für die Gastgeber geht es am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) darum, die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren. Der Sport-Club hat dagegen die Möglichkeit, seine Europapokal-Ambitionen zu untermauern.

Hoffnung macht dem SC eine Statistik von Freiburg-Trainer Christian Streich. Der 58-Jährige, der die Breisgauer nach dieser Saison verlassen wird, verlor bislang keines seiner sieben Samstagabendspiele. Allerdings reisen die Freiburger personell geschwächt nach Köln. Neben mehreren Langzeitverletzten und Mittelfeldspieler Merlin Röhl (Muskelfaserriss) fehlen auch Taktgeber Nicolas Höfler (Gelbsperre) und Verteidiger Kiliann Sildillia (Rotsperre).

(dpa)