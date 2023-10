SC Freiburg vor schwieriger Auswärtsaufgabe in Leverkusen

Auf einen Zwischenstopp im Breisgau verzichtete der SC Freiburg nach seinem Europa-League-Trip. Auf die Mannschaft von Trainer Christian Streich dürfte eine äußerst komplizierte Aufgabe warten.

Inmitten voller Fußball-Wochen steht der SC Freiburg vor der Herausforderung beim heimstarken Bundesliga-Spitzenteam Bayer Leverkusen. Drei Tage nach dem 3:1 in der Europa League bei FK TSC Bačka Topola sind die Badener zum Abschluss des neunten Spieltags der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/ DAZN) wieder gefordert.

Mit personellen Sorgen und ohne die verletzten Offensivkräfte Roland Sallai und Maximilian Philipp reiste das Team von Trainer Christian Streich aus Serbien nach Leverkusen. Auswärts hat der Sport-Club in dieser Bundesliga-Saison nur am ersten Spieltag in Hoffenheim gewonnen. Am Mittwoch geht es dann für die Freiburger im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn weiter.

(dpa)