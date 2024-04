Schlotterbeck über Frage zu vergebener Großchance verärgert

Borussia Dortmunds Abwehrspieler Nico Schlotterbeck hat nach dem Rückschlag gegen den VfB Stuttgart verärgert auf Nachfragen zu seiner vergebenen Großchance reagiert.

"So eine Frage zu stellen...", sagte der 24-Jährige am Samstagabend im Anschluss an das 0:1 zu Interviewpartner Patrick Wasserziehr vom Sender Sky und mutmaßte, sein Gegenüber habe nie Fußball gespielt. "Ich weiß, dass ich ihn machen muss", sagte Schlotterbeck.

Der Innenverteidiger hatte den nach einer Parade von VfB-Torwart Alexander Nübel zurückgeprallten Ball aus kurzer Distanz nicht im Tor untergebracht. Der offizielle Liveticker der Deutschen Fußball Liga kommentierte die Szene zu Beginn der Schlussphase mit: "Das muss das 1:1 sein!" Wasserziehr hatte den BVB-Profi gefragt, warum er das Tor nicht gemacht habe. Zum Ende des Interviews sagte Schlotterbeck: "So ist der Fußball, es ist ein Fehlerspiel, in dem Moment habe ich den Fehler begangen."

(dpa)