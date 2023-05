Bundesliga

vor 3 Min.

Sechs DFB-Asse in Wolfsburgs Startelf beim Pokalfinale

Artikel anhören Shape

Mit sechs deutschen Fußball-Nationalspielerinnen in der Startelf geht der VfL Wolfsburg in das DFB-Pokal-Finale in Köln gegen den SC Freiburg.

Themen folgen