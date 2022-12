Bundesliga

Silas beim Training des VfB Stuttgart dabei

Silas Katompa Mvumpa ist am Dienstag in die Vorbereitung des VfB Stuttgart auf die restliche Saison in der Fußball-Bundesliga eingestiegen.

Das bestätigte ein Sprecher des Vereins. Der Offensivspieler hatte beim Trainingsauftakt unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia am Montag wegen eines privaten Termins gefehlt. Der Tabellen-16. trainiert nach der ersten freien Zeit in der WM-Pause bis zum 22. Dezember, ehe die Spieler über die Feiertage freibekommen. Vom 6. bis 13. Januar steht ein Trainingslager in Marbella an. Das erste Pflichtspiel nach der WM-Unterbrechung bestreiten die Schwaben am 21. Januar gegen den FSV Mainz 05. Bundesliga-Tabelle

